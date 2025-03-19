Руководитель технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко получил почётную грамоту Минпромторга России

220

18 марта 2025 года Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) провело ежегодное Общее собрание членов, на котором были подведены итоги работы за 2024 год и представлены планы на 2025 год.

В ходе мероприятия состоялось вручение наград. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отметило высокие достижения и многолетний добросовестный труд специалистов, внёсших значительный вклад в развитие российской промышленности.

Почётную грамоту Министра промышленности и торговли России А.А. Алиханова получил Александр Сергиенко, директор Государственного автономного учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив» - управляющей компании технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».

«Жигулёвская долина» является одним из учредителей Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России и занимает лидирующие позиции в ежегодном рейтинге технопарков России, проводимом Ассоциацией.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в своём приветственном адресе к Общему собранию Ассоциации отметил высокую роль АКИТ РФ в развитии промышленного сектора России:

«По итогам 2024 года индекс промышленного производства в России вырос на 4,6%. Этот результат достигнут, в частности, благодаря развитию промышленных кластеров, технопарков и использованию инструментов преференциальных территорий. Важно отметить, что в новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года впервые выделены положения о поддержке совместных проектов промышленных кластеров, развитии таких площадок, а также повышении конкурентоспособности территорий опережающего развития и особых экономических зон. Эти форматы способствуют увеличению локализации производства, расширению экспортного потенциала и достижению технологического суверенитета».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»