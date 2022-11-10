После жалоб в соцсетях в Тольятти ликвидировали объект несанкционированной торговли

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Жители Тольятти обратились в соцсетях в муниципальный центр управления (https://vk.com/mcu_togliatti) с просьбой навести порядок рядом с остановкой общественного транспорта.

Речь идет об остановке "Школьная" на улице Тополиной. Тольяттинцы ранее уже привлекали участкового, но проблема не решилась. Власти города взяли сообщение в работу, навели порядок рядом с остановкой и вывезли объект несанкционированной торговли. Одним табачным киоском на территории Тольятти стало меньше.

Пользователи соцсетей поблагодарили за оперативную работу:

«Сегодня пришла с работы, все убрали, чистота порядок, даже табачный ларек убрали, который тоже портил весь вид! Спасибо вам большое, что помогаете сделать наш город чище».

Чтобы органы власти быстро реагировали на ваши вопросы, ЦУР Самарской области советует гражданам писать в официальные аккаунты муниципалитетов и министерств. Такие сообщества в соцсетях теперь отмечены специальным флажком «Госорганизация». Также можно рассказать о своей проблеме на официальных страницах регионального ЦУР: https://vk.com/tsur63, https://ok.ru/tsursamars.

