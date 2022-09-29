Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 663 человека.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Польша отменит выдачу разрешений на работу гражданам России на упрощённых условиях
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Магазины LEGO в России откроются под названием «Мир кубиков»
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
Семейная пара из Самарской области развивает ювелирное производство из серебра
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
За два месяца с водопроводных и канализационных колодцев «РКС-Самара» украли 64 крышки
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
В Самаре уволили главу департамента градостроительства
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Смертельное ДТП произошло на Заводском шоссе в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению

29 сентября 2022 14:00
75
Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению

В Автозаводском районе Тольятти АО «Самарская сетевая компания» завершает реализацию проекта по строительству системы электроснабжения первой очереди набережной. На территории будущей зоны отдыха тольяттинцев и гостей города уже установлены две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждая и одна стационарная блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 1300 кВА. 

Для подключения новых энергообъектов от питающей подстанции РТП №1430000 10/0,4 кВ «Манеж», расположенной рядом с Легкоатлетическим манежем, до набережной и по ее территории было проложено две нитки кабельной линии общей протяженностью 2,6 км. При этом при укладке кабеля была использована технология горизонтально направленного бурения, которая позволила протянуть кабельную линию под проезжей частью без вскрытия дорожного полотна и перекрытия автомобильного движения по ул. Спортивной.

От трех новых подстанций будут получать электроэнергию расположенные на набережной кафе, пункты проката, сцена и праздничная иллюминация, станция кайтсерфинга, камеры хранения, посты полиции, оборудование фонтанов, подземные технологические блоки, туалеты, медпункты, канализационно-насосная станция и уличное освещение. Для надежного электроснабжения этих объектов понадобится порядка 2 МВт мощности, которой их в полном объеме обеспечат три новые подстанции.

Отметим, что все работы выполнены оперативно, в достаточно короткие сроки. На сегодняшний день на энергообъектах ведутся пусконаладочные работы, после завершения которых на них будет подано напряжение. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
122
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
187
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
261
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
193
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
548
Весь список