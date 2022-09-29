Набережную в Тольятти подключают к электроснабжению

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В Автозаводском районе Тольятти АО «Самарская сетевая компания» завершает реализацию проекта по строительству системы электроснабжения первой очереди набережной. На территории будущей зоны отдыха тольяттинцев и гостей города уже установлены две комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА каждая и одна стационарная блочная комплектная двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью 1300 кВА.

Для подключения новых энергообъектов от питающей подстанции РТП №1430000 10/0,4 кВ «Манеж», расположенной рядом с Легкоатлетическим манежем, до набережной и по ее территории было проложено две нитки кабельной линии общей протяженностью 2,6 км. При этом при укладке кабеля была использована технология горизонтально направленного бурения, которая позволила протянуть кабельную линию под проезжей частью без вскрытия дорожного полотна и перекрытия автомобильного движения по ул. Спортивной.

От трех новых подстанций будут получать электроэнергию расположенные на набережной кафе, пункты проката, сцена и праздничная иллюминация, станция кайтсерфинга, камеры хранения, посты полиции, оборудование фонтанов, подземные технологические блоки, туалеты, медпункты, канализационно-насосная станция и уличное освещение. Для надежного электроснабжения этих объектов понадобится порядка 2 МВт мощности, которой их в полном объеме обеспечат три новые подстанции.

Отметим, что все работы выполнены оперативно, в достаточно короткие сроки. На сегодняшний день на энергообъектах ведутся пусконаладочные работы, после завершения которых на них будет подано напряжение.