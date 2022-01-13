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Окунуться в крещенскую воду все желающие смогут 18 января с 20.00 до 02.00, 19 января – с 8.00 до 17.00.
Купели на Крещение в Тольятти будут организованы в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова
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Купели на Крещение в Тольятти будут организованы в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова

13 января 2022 16:37
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Окунуться в крещенскую воду все желающие смогут 18 января с 20.00 до 02.00, 19 января – с 8.00 до 17.00.

В четверг, 13 января, в Тольятти состоялось совещание по вопросу организации купелей для горожан, желающих окунуться в воду во время Крещения Господня – одного из главных православных праздников, который традиционно отмечается 19 января.  Участие в рабочей встрече наряду с представителями городских властей приняли специалисты управления МЧС России по Самарской области, УМВД России по г. Тольятти, Роспотребнадзора и Тольяттинской епархии. 

Как сообщила директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Наталья Крылова, существенных изменений погоды в городе накануне и в дни крещенских праздников не ожидается. Так, к концу нынешней недели и в начале следующей синоптики прогнозируют в Тольятти облачность, усиление ветра и снег различной интенсивности. 18 января ожидаются облачная погода, снег, метель, ветер южный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха ночью -9…-14 градусов, днем – от -2 до -7 градусов. 19 января ситуация кардинально меняться не будет: ожидаются облачная погода, снег, метель, ветер южный и юго-восточный 9-14 м/с, температура воздуха -6…-11 градусов (ночью) и -3…-8 градусов (днем). Руководитель Центра гражданской защиты г.о. Тольятти Андрей Дербенев отметил, что толщина льда на водохранилище в районе города не превышает 25 см, при этом его структура неоднородна. В подобных условиях, полагают спасатели, организация массовых крещенских купаний на открытой воде крайне небезопасна и недопустима.

Исходя из вышесказанного и опираясь на практику прошлых лет, участники рабочего совещания приняли решение, что купели для православных горожан будут организованы в этом году только в закрытом водоеме на территории Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова. Руководитель учреждения культуры Дмитрий Никитин обратил внимание: для того чтобы желающим окунуться не пришлось долго ждать своей очереди, на площадке обустроят сразу две купели. Подход к ним для удобства посетителей будет освещаться дополнительными прожекторами, рядом с купелями установят три обогреваемые палатки с раздевалками, для комфортного прохода к водоему обустроят специальные настилы и трапы. Организационный сбор за посещение купелей будет традиционно символическим и составит 100 руб. Для детей до 14 лет и пенсионеров вход свободный. Окунуться в крещенскую воду в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова все желающие смогут 18 января с 20.00 до 02.00, 19 января – с 8.00 до 17.00. Мероприятия пройдут с соблюдением социальной дистанции и иных противоэпидемических требований Роспотребнадзора, передает пресс-служба администрации Тольятти. 

 

Фото:    пресс-служба администрации Тольятти

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