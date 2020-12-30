Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект

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В выставочном комплексе сквера 50-летия первому автомобилю ВАЗ состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. На это раз оценить концепцию будущего объекта и высказать свои предложения пришли не только горожане, но и представители туристического сообщества.

Сегодня в успешной реализации данного проекта всерьез заинтересованы городская власть, бизнес и местные туроператоры. Как отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Тольятти Аркадий Шишкин, будущая набережная рассматривается не только как комфортный пляж и безопасное гидротехническое сооружение. Прежде всего, это общественное пространство насыщенное арт-объектами, скульптурными композициями, интерактивными зонами и другими достопримечательностями, которые несомненно привлекут внимание тольяттинцев и гостей города.

Своим мнением о значимости нового объекта для города поделилась руководитель управления международных и межрегиональных связей администрации Тольятти Наталья Христ.

- Для туристического сообщества набережная представляет особое значение. У нас уже есть утвержденный Ростуризмом маршрут, в который входят уникальные и интересные с исторической точки зрения места. Уверена, после завершения всех работ по реконструкции набережной, Тольятти станет еще более привлекательным городом для российских и зарубежных туристов.

По словам первого заместителя председателя Самарской губернской думы Екатерины Кузьмичевой, в представленном проекте учтены абсолютно все потребности детского и взрослого населения. Грамотно продуман и момент доступности объекта для горожан – тольяттинцы смогут добираться до места отдыха в том числе и на общественном транспорте. Вместе с тем Екатерина Ивановна заострила внимание проектировщиков в части поддержания порядка и сохранения объекта в целостности после его ввода в эксплуатацию.

- Если не будет контроля за состоянием набережной, то мы очень быстро потеряем ее. Мы будем не только здесь отдыхать, но и гордиться этим объектом, представляя его гостям Тольятти. Перед нами открывается прекрасная возможность привлекать в наш город туристов, - подчеркнула Екатерина Кузьмичева.

Конструктивные предложения прозвучали и от представителей бизнеса. В частности совладелец одного из ресторанов, расположенных на территории прибрежной зоны Андрей Савенков рассказал про сформированную концепцию, которая также будет способствовать привлечению дополнительного туристического потока.

- Существующий проект набережной мы готовы дополнить круглогодичными объектами отдыха. Хотим вдохнуть жизнь в новую рекреационную зону и постоянно ее поддерживать. Наша первостепенна задача – это привлечение людей. Разработанный нашими специалистами проект предусматривает детские площадки, каток под открытым небом, организацию и проведение ярмарок и фестивалей, а также развитие парусного спорта.

Учитывая климатические условия Тольятти, больше всего наш город интересен туристам в теплое время года. По мнению директора Туристско-информационного центра Елены Рождественской, набережная может стать визитной карточкой.

- Основная миссия нашей организации – развитие внутреннего туризма. Благодаря новой набережной Тольятти будет выглядеть ярко и со стороны Волги. Те теплоходы, которые еще не заходят в наш город, будут заходить. Безусловно очень хотелось, чтобы на территории набережной был размещен один из пунктов Туристско-информационного центра, где мы бы рассказывали гостям о всех существующих туристических маршрутах и объектах Тольятти и Самарского региона, - поделилась мнением Елена Петровна.

Презентация проекта набережной проходит в сквере 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ каждую субботу в 14.00, передает пресс-служба администрации Тольятти.