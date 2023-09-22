Думу Тольятти VIII возглавил представитель АВТОВАЗа Сергей Рузанов

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В пятницу, 22 сентября, состоялось первое заседание нового созыва тольяттинского парламента.

Представители VIII созыва были избраны по итогам голосования, которое состоялось 8 – 10 сентября 2023 года. Всего в городском парламенте 35 депутатов.

Так, на первом заседании нового созыва городского парламента рассматривались вопросы об избрании председателя ТГД, его заместителей, а также председателей шести постоянных комиссий.

По итогам голосования председателем ТГД представители нового состава тольяттинского парламента избрали Сергея Рузанова (депутат по округу № 8) — начальника управления по персоналу обществ группы АВТОВАЗ. На должность первого заместителя спикера избран Николай Спиваков — генеральный директор АО «АВТОВАЗТРАНС». Заместителями стали Алексей Степанов и Александр Денисов, работавшие и в прошлом созыве ТГД.

Постоянную комиссию Думы по бюджету и экономической политике возглавила Татьяна Никонорова (округ № 6), по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию — Дмитрий Шевелев (округ № 34), по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными организациями — Дмитрий Микель (округ № 29), по социальной политике — Виталий Подоляко (округ № 14), по городскому хозяйству — Александр Дорожкин (округ № 7), по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики — Александр Шарков (округ № 33), пишет СитиТраффик.