Дмитрий Яксонов и Центр тестирования ГТО Тольятти - победители Национальной спортивной премии

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В среду, 8 декабря, в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2021 год. Мероприятие прошло во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Были названы 18 победителей в 11 номинациях. Участниками и гостями церемонии стали ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.



Национальная спортивная премия учреждена постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 493 в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта.



Лауреаты премии были определены Экспертным советом, который выбрал победителей из трех номинантов в каждой категории, набравших наибольшее количество голосов в народном онлайн-голосовании. Победители получат премию в 1 млн рублей.



Среди победителей Национальной спортивной премии представители Самарской области:

В номинации «Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху», категория «Лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» победил Центр тестирования ВФСК ГТО городского округа Тольятти. Центр создан в 2015 году. За время работы протестировано около 17 тысяч человек, более пяти тысяч получили знаки отличия. Центр ведёт активную работу по популяризации и привлечению к выполнению нормативов ГТО обучающихся, трудовые коллективы, лиц с ограниченными возможностями здоровья. Максимальную эффективность по популяризации ГТО показала работа со спортивными школами и крупнейшими предприятиями города.



В номинации «Спорт для всех», категория «Лучший организатор физкультурно-спортивной работы в сельской местности» был признан Дмитрий Яксонов – учитель физической культуры ГБОУ СО «Лицей», с. Хрящевка Ставропольского района. Дмитрий создал спортивный клуб «НИКА» – организацию, которая объединила в себе любителей спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Стаж работы – 24 года.

Фото: минспорт СО