Дмитрий Богданов посетил завод «Феррони Тольятти», где приступили к производству дверей в России

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11 марта с рабочим визитом в Тольятти пребывает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Глава Минэкономразвития посетил площадку завода «Феррони Тольятти», где готовится к запуску крупнейшее производство металлических дверей в России.

Предприятие находится на Поволжском шоссе, на месте бывшего завода АвтоВАЗагрегат. Общий объем инвестиций в реализацию масштабного проекта составляет 4,4 млрд рублей. На производстве планируется создать около 2000 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей. На сегодняшний день завод в ручном режиме уже выпускает порядка 60 дверей в день.

- Несколько месяцев назад мы уже были на этой производственной площадке. С того времени очень многое изменилось. От стадии подготовительных работ компания «Феррони» серьезно продвинулась вперед и уже подошла к процессу опытной сборки и обучения специалистов из Тольятти. В скором времени в Самарском регионе на полную мощность заработает одно из самых крупных предприятий не только в России, но и в Западной и Восточной Европе, а также в странах СНГ. Завод позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджет Самарской области, - отметил по итогам визита на производственную площадку глава регионального экономического ведомства Дмитрий Богданов.

Подробно о планах развития производства рассказал директор по экономике и финансам ООО «Феррони» Олег Князьков. В частности, он отметил, что реализация масштабного инвестиционного проекта на территории Самарского региона идет строго по графику.

- Сегодня состоялся второй визит представителей областного правительства на нашу площадку. Мы показали, что тот график работы, который мы заявляли ранее, исполняется. За довольно короткий срок мы приняли на работу порядка 370 человек. До конца марта трудоустроим еще порядка 330 человек. В число самых востребованных специальностей сегодня входят операторы станков, инженеры-конструкторы и технологи производства. И по масштабам, и по объему производимой продукции Тольятти по праву будет считаться дверной столицей. Компания «Феррони» является крупным экспортером, поставляя свою продукцию 28 странам мира. С появлением дополнительных производственных мощностей здесь – в Тольятти, мы планируем выйти на рынок дальнего зарубежья, - отметил Олег Владимирович.

Отметим, реализация инвестиционного проекта с участием ООО «Феррони» проходит на территории Самарского региона при поддержке областного правительства и отвечает целям и задачам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти