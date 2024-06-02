День города в Тольятти отметят без фейерверка

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Сегодня, 2 июня 2024 года, тольяттинцы отмечают День города. В честь его 287-летия запланированы различные праздничные мероприятия. Вечером во всех районах должен была прогреметь салют, но его отменили.

- В связи со сложной антитеррористической обстановкой и сохранением на территории ПФО угрозы атак БПЛА вынуждены отказаться от проведения праздничных фейерверков в День города 2 июня, - сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

В мэрии отметили, что это решение прежде всего направлено на обеспечение безопасности горожан. Тольяттинцев попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, пишет Самара-КП.