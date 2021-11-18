Администрация Тольятти определилась с подрядчиком, который ответит за новогодние украшения

102

Администрация Тольятти определилась с подрядчиком, который ответит за подготовку мест проведения праздничных новогодних мероприятий. В этом году на подготовку мест проведения праздничных новогодних мероприятий будет потрачено 15,5 млн рублей – новый рекорд.

Подрядчик должен будет произвести монтаж и демонтаж новогоднего оформления и праздничной иллюминации.

Кроме того, на подрядчике лежит обязанность в сжатые сроки купить ели, готовые композиции для иллюминации и горки, которые будут использоваться в новогоднем оформлении и праздничной иллюминации. Именно этим и объясняется внезапный рост трат на приведение Автограда в новогоднее состояние.

Оформить площадки надо будет во всех районах Тольятти – от Автозаводского до поселка Федоровка и микрорайона Поволжский. Монтаж надо будет провести уже до 10 декабря, демонтаж — с 17 января. Как можно будет сделать монтаж, учитывая, что еще и надо закупиться, в техническом задании не сообщается.

За новогоднее настроение в Автограде второй год подряд будет отвечать Гоча Бахбахашвили. Как и в 2020 году, других желающих делать праздник в Автограде не нашлось. В 2021 Бахбахашвили также выиграл подряд на праздничное оформление территории Тольятти на День Победы, пишет Обозрение.