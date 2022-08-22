27 августа в Тольятти пройдет большой фестиваль «Южный фест»

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В следующую субботу 27 августа в Тольятти будет большой фестиваль «Южный фест». Мероприятие пройдет в жилом комплексе «Южный бульвар».

На фестивале будет 3 направления. Первое – спортивное, для самых сильных и смелых. Приглашаем вас поиграть в гольф. В рамках чемпионата пройдет турнир по мини-гольфу. Всего 3 раунда, первая игра начнется в 10.00. Забить трехочковый в баскетбольное кольцо, пенальти по футбольным воротам можно будет в зоне командных видов спорта. Зарегистрироваться на игры можно прямо на месте.

Присел, отжался, пробежался, подтянулся! Для самых быстрых и выносливых – нормы ГТО. Приходите с семьей, активности рассчитаны на участников всех возрастов.

В комплексе есть свой памп-трек. В рамках фестиваля пройдут показательные выступления велошколы. Вас ждет экстрим-шоу с трюками по BMX-фристайлу и с самокатами.

Поймать баланс можно будет с гуру на баланс-борде.

Второе направление – музыкальное. На фестивале выступит кавер группа DANCE MACHINE. Ребята исполнят зажигательные миксы популярных хитов в классной кавер-обработке.

Третье направление – детское. Для самых маленьких гостей фестиваля мы подготовили квест в сафари-стиле. В этот день малыши перевоплотятся в бесстрашных путешественников и искателей сокровищ. В арт-зоне детей будет ждать творческий конкурс по разукрашиванию домов, аквагрим и станция детских тату.

В финале фестиваля выступит диджей с жаркими и летними хитами.

Ровно в 10.00 мы запустим фотоохоту. Самые активные получат призы. Выкладывайте фотографии и видеоролики с фестиваля в аккаунт Вконтакте с хештегами #унистрой #жкюжныйбульвар #южныйфест Каждый час будем выбирать победителей и отмечать самые креативные работы. Также на мероприятии будет специальная фотозона.

Встречаемся в 10.00 в жилом комплексе «Южный бульвар» (ул. Высоцкого, 9). Фестиваль будет идти 3 часа, до 13.00.

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