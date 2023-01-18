В Тольятти прибыл первый ускоренный контейнерный поезд со станции Находка-Восточная

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Первый ускоренный контейнерный поезд со станции Находка-Восточная (Дальний Восток) прибыл

на станцию Тольятти Куйбышевской железной дороги.



Расстояние в 9 тысяч километров он преодолел за 10 суток, что практически на 40% быстрее следования обычного грузового состава.

В составе поезда 66 крупнотоннажных контейнеров с автомобильными комплектующими, медицинским оборудованием и товарами народного потребления из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.



В перспективе по маршруту планируется отправлять до четырех контейнерных поездов в месяц, сервис будет работать и в обратном направлении, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД