В Самаре переименуют ТРК «Московский»

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В Самаре появится аутлет-молл. Его решили открыть на базе торгово-развлекательного комплекса «Московский». Соответственно, ТРК и сменит название.

Представители ТРК пояснили, что ребрендинг связан с переходом под управление холдинга «ГЛОБАЛ ВИЖН».

— С 18 декабря «Московский» будет называться LETOUT. Общая площадь молла составляет 154 тысячи кв. метров, из них 79 тысяч кв. метров отведены под магазины с товарами разных категорий и скидками до 70% круглый год без ожидания сезонных распродаж. Первые — Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-центр «Спортмастер» — встретят покупателей 18 декабря. Еще раньше, 10 декабря, откроется супермаркет «Перекресток». Многочисленные крупные открытия запланированы и на 2022 год. Например, начнет работать оздоровительный аквакомплекс «Самарские термы», — рассказали представители ТРК.

ТРК «Московский» владеет семья известного девелопера Виктора Суркова. Управляющей компанией раньше значилось ООО «Виктор и Ко Московский», конечными собственниками которого являются сам Виктор Сурков, а также его супруга Патимат, сыновья Геннадий и Андрей. В последние годы торговый комплекс переживал не лучшие времена. Многие арендаторы съехали. Были и скандалы. Например, «Ашан» съехал из «Московского» после судебного процесса из-за стоимости аренды.

Вероятно, из-за того положения дел ТРК решил под свое крыло взять холдинг «ГЛОБАЛ ВИЖН». Им полностью владеет Геннадий Сурков. В него также входят торговые центры «Амбар» и «Гуд’Ок». Также организация занимается застройкой микрорайона «Амград» на Южном шоссе. Высотки хотят построить и у «Гудка».

Также семейству Сурковых принадлежат торговые центры «Космопорт» и «Мега-Сити», пишет 63.ру.