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В ночь на 13 апреля был поврежден выход подземного газопровода и задвижка в посёлке Новое Аделяково

13 апреля 2023 17:39
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Было временно приостановлено газоснабжение 7 населенных пунктов. СВГК завершает ликвидацию последствий ДТП.

СВГК завершает ликвидацию последствий ДТП, приведших к временной приостановке газоснабжения 7 населенных пунктов в Челно-Вершинском районе Самарской области.

В ночь на 13 апреля 2023 г. при движении трактора "John Deere 8310" был поврежден выход подземного газопровода и задвижка в посёлке Новое Аделяково.  После поступления сигнала об этом в диспетчерскую службу СВГК были оперативно начаты ремонтные работы на данном газопроводе.

Для проведения работ было временно приостановлено газоснабжение 7 населенных пунктов (1177 домов, 13 коммунально-бытовых объектов). После проведения переключений и локализации повреждения к 11:00 газоснабжение было возвращено в 530 домов в 3 населенных пунктах. 

По состоянию на 15:00 ремонт газопровода и задвижки был завершен. В настоящее время осуществляется пуск газа в последний населенный пункт – Седелькино.

По информации главного инженера ООО «СВГК» Дениса Волкова, в 19:00 работы по восстановлению штатного газоснабжения всех абонентов будут завершены, сообщает пресс-служба ООО «СВГК».

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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