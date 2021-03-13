Утечка воздуха на МКС продолжается

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Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, передает РИА Новости.

Около 10.00 мск в субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Фото : Роскосмос/РИА Новости