Я нашел ошибку
Главные новости:
Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура.
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
Несмотря на заделку двух трещин.
Утечка воздуха на МКС продолжается
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
Музыкант представит композиции из своего «Кельтского альбома», созданные в духе традиционной ирландской музыки.
Виктор Зинчук выступит в Самарской филармонии с программой в честь Дня Святого Патрика  
Пришлось вмешаться судебным приставам.
В Самаре сводная сестра не пускала несовершеннолетнего брата в квартиру, после смерти отца
Президент пожелал артистке творческих успехов, здоровья и благополучия.
Владимир Путин поздравил Ирину Алферову с 70-летием
Например, квартиру жителя Москвы выставили на продажу за незаконную перепланировку.
Сложно приобрести, но легко потерять: причины, по которым можно остаться без крыши над головой 
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Утечка воздуха на МКС продолжается

13 марта 2021 21:27
79
Несмотря на заделку двух трещин.

Утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, несмотря на заделку двух трещин, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, передает РИА Новости.

Около 10.00 мск в субботу космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в промежуточной камере модуля "Звезда" составляет 678 миллиметров ртутного столба. В пятницу около 22.30 мск после закрытия люка в отсек оно составляло 730 миллиметров ртутного столба, таким образом за 11,5 часов давление в камере снизилось на 52 миллиметра ртутного столба.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.

Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова работает россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

 

Фото : Роскосмос/РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
13 марта 2021  20:08
Как Самара отмечает Масленицу: площадь Куйбышева ФОТО
Культура
217
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
494
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
471
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
430
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
495
Весь список