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Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой

22 ноября 2024 12:10
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Сызранский производитель напитков наращивает объемы производства с господдержкой

Производитель минеральной воды и газированных напитков из Сызрани развивает предприятие, привлекая меры господдержки. Компания «Эридан» является одной из крупнейших компаний в своем сегменте на территории Самарской области. Предприятие активно развивается: сегодня в портфеле компании 7 брендов, продукция поставляется в 25 регионов России.

«Процесс обработки и розлива воды осуществляется по самым современным технологиям, под постоянным контролем соблюдения параметров производства лабораторией предприятия. У нас есть свои сертифицированные скважины по добыче минеральной лечебно-столовой воды и минеральной столовой воды, расположенные в окрестностях известных на всю страну курортных мест Поволжья», - рассказывает генеральный директор компании Виктор Староверов.
За 2023 год было выпущено почти 9 млн единиц продукции. Предприятие активно обновляет мощности - осенью здесь запустили новую производственную линию. Наращивать объемы выпуска продукции помогает господдержка. Компания оформила льготный микрозайм на сумму 5 млн рублей в Гарантийном фонде Самарской области.

«Финансовая поддержка Гарантийного фонда помогает нашему предприятию развиваться. Мы не стоим на месте – и будем расти и дальше, - отмечает Виктор Староверов. - В наших планах – увеличивать выпуск продукции, осваивать новые рынки сбыта, создавать рабочие места».

Развитие инструментов льготной финансовой поддержки бизнеса и создание условий для начинающих и опытных предпринимателей, для экспортно-ориентированного бизнеса – ключевые задачи в работе областного Правительства, обозначенные губернатором Вячеславом Федорищевым. Меры поддержки реализуются по нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Финансовая поддержка предпринимателей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. Программы Гарантийного фонда позволяют предоставить бизнесу средства для развития и реализации их планов под минимальный процент, - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы видим высокую востребованность инструментов поддержки для выхода на внешние рынки. В регионе работает один из лучших в стране Центр поддержки экспорта, где готовы оказать содействие на всех этапах экспортного цикла: от поиска страны и потенциального партнера до непосредственного заключения контракта», - акцентировал он.

Получить консультацию по действующим инструментам можно в одном из центров «Мой бизнес» или на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также по телефону «горячей линии» для предпринимателей 8-800-300-63-63.

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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