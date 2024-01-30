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Стала известна причина массового сбоя в Рунете

30 января 2024 22:28
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В центральном регионе России наблюдаются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров.

Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил о «технической проблеме», связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, пишет РБК.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов НСДИ проблема решена. Идут восстановительные работы», — сказал РБК глава этого центра Андрей Воробьев.

В Минцифры также пообещали, что доступ к сайтам в зоне .ru будет восстановлен в ближайшее время.

Как ранее рассказали источники РБК в отрасли, в центральном регионе России наблюдаются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открываются многие сайты и приложения в зоне .ru. Причина — в сбое с DNSSEC.

О массовом сбое в работе мобильного интернета пользователи и операторы начали сообщать вечером 30 января. Проблемы наблюдаются и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.

В «МегаФоне» сообщили РБК, что компания фиксирует снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. «Проблема не на сети «МегаФона», наша сеть работает штатно», — подчеркнули в компании. Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») также заявил РБК, что «возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности «Билайна».

Онлайн-ретейлер Ozon сообщил в телеграм-канале о проблемах с доступом к сайту и приложению у пользователей на фоне массового сбоя в Рунете. Компания пообещала продлить срок хранения товаров в пунктах выдачи и перенести доставки курьером, если с получением покупок возникнут сложности из-за сбоя в зоне .ru.

 

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