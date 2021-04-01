"Соллерс Форд" отзывает в России 2 897 автомобилей

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"Соллерс Форд" - официальный представитель Ford в России - отзывает 2 897 автомобилей Ford моделей Mondeo, Galaxy и S-MAX. Речь идет о транспортных средствах, изготовленных в период с 24 сентября 2014 года по 26 августа 2015 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

"Причины отзыва транспортных средств: при эксплуатации некоторых автомобилей в условиях высокой коррозии, связанной с использованием дорожной соли, может возникнуть трещина одного или нескольких из трех болтов электродвигателя рулевого механизма из-за коррозии. Это может привести к потере усиления рулевого механизма, механическая связь между рулевым колесом и дорогой будут постоянно поддерживаться. Система рулевого механизма по умолчанию перейдет в ручной режим рулевого управления, что позволит управлять автомобилем безопасным и контролируемым образом", - отметили в Росстандарте.

На транспортных средствах, попадающих в программу отзыва, в зависимости от состояния болтов крепления электродвигателя рулевого механизма будет произведена замена на новые, с нанесением ингибитора коррозии, а в случаях их отсутствия или поломки будет произведена замена рулевого механизма в сборе, указали в Росстандарте.

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