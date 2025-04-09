Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

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Компания «Принт-ру» (Самара), предоставляющая полный спектр полиграфических услуг, стала новым участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

«Для нас важно постоянно совершенствовать производственные процессы и повышать эффективность работы предприятия. Вступление в проект позволит нам внедрить современные методики бережливого производства и выйти на новый уровень конкурентности», - отметил директор компании Владимир Хайдоров.

Компания «Принт-ру» работает на полиграфическом рынке более 30 лет и предоставляет широкий спектр услуг: от многостраничной печати до производства индивидуальной картонной упаковки. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая допечатную подготовку, печать, послепечатную отделку и доставку готовой продукции заказчику.

В настоящее время рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к изучению методик бережливого производства. После анализа текущих процессов будет выбран эталонный участок, где специалисты реализуют пилотный проект по оптимизации производственных процессов.

«Расширение круга участников проекта «Производительность труда» - важный шаг для развития региональной экономики. Особенно приятно видеть, как новые предприятия проявляют заинтересованность в улучшении производства», - прокомментировал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Напомним, что стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности пройдя регистрацию на ИТ-платформе «Производительность.рф» или сайте «Эффективность.рф». Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.