Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая с 11:30 до 15:15.
«Паровоз Победы» везет в регионы России уникальную технику и масштабные торжества
Участникам акции предлагается написать один документальный или художественный очерк о реально существовавшем или вымышленном участнике войны.
СОУНБ приглашает принять участие в новой литературной акции «Военно-полевая почта»
Это событие произошло ровно через шесть месяцев после его премьеры на международной выставке «Агросалон 2024».
Самарский завод «Пегас-Агро» выпустил первый серийный опрыскиватель «Туман 4»
Суперфинал ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» – это не просто соревнования. Это праздник школьного спорта, мечта, команда и шаг к большим победам.
Самара примет Суперфинал крупнейшего школьного баскетбольного Чемпионата страны
Эффективность «Школы героев» уже ощутили участники первого потока - некоторые получили предложения о трудоустройстве от наставников, а пятеро - назначены на должности в органах власти.
«Школа героев»: в Самарской области отбирают участников второго потока программы
В настоящее время дорожная организация в числе первых в регионе завершила укладку выравнивающего слоя проезжей части.
В Красноярском районе на региональной автомобильной дороге «Урал» - Светлый Ключ началась укладка асфальта
Абхазский фортепианный дуэт Piano Duo – это коллектив, завоевавший любовь абхазской публики своим смелым репертуаром, сочетающим академические традиции и современные жанры.
Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией: «Обменные культурные мероприятия»  открылись концертом фортепианного дуэта
В субботу, 12 апреля в 12:00.
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Незнайка» по произведениям Николая Носова
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией: «Обменные культурные мероприятия»  открылись концертом фортепианного дуэта
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Незнайка» по произведениям Николая Носова
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

9 апреля 2025 13:40
205
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания «Принт-ру» (Самара), предоставляющая полный спектр полиграфических услуг, стала новым участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

«Для нас важно постоянно совершенствовать производственные процессы и повышать эффективность работы предприятия. Вступление в проект позволит нам внедрить современные методики бережливого производства и выйти на новый уровень конкурентности», - отметил директор компании Владимир Хайдоров.

Компания «Принт-ру» работает на полиграфическом рынке более 30 лет и предоставляет широкий спектр услуг: от многостраничной печати до производства индивидуальной картонной упаковки. Предприятие осуществляет полный цикл производства, включая допечатную подготовку, печать, послепечатную отделку и доставку готовой продукции заказчику.

В настоящее время рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) приступила к изучению методик бережливого производства. После анализа текущих процессов будет выбран эталонный участок, где специалисты реализуют пилотный проект по оптимизации производственных процессов.

«Расширение круга участников проекта «Производительность труда» - важный шаг для развития региональной экономики. Особенно приятно видеть, как новые предприятия проявляют заинтересованность в улучшении производства», - прокомментировал глава минпромторга Самарской области Денис Гурков.

Напомним, что стать участником федерального проекта могут предприятия различных отраслей промышленности пройдя регистрацию на ИТ-платформе «Производительность.рф» или сайте «Эффективность.рф». Участники получают возможность бесплатно внедрять инструменты бережливого производства при поддержке опытных экспертов.

 

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
208
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
444
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
920
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
507
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
453
Весь список