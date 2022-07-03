Российская IKEA объявила о распродаже товаров для всех желающих с 5 июля

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IKEA объявила о начале онлайн-распродажи с 5 июля для всех желающих, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт российского подразделения.

Онлайн-продажа товаров будет осуществляется только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

"Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", - сообщается на официальном сайте.

Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров Ozon или Почта России, но только в городах присутствия ИКЕА и прилегающих к ним территорий, но не более 50 километров от города.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов