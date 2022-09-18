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Президент "АвтоВАЗа" Соколов: Lada больше не ржавеют

18 сентября 2022 10:14
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Президент "АвтоВАЗа" Соколов: Lada больше не ржавеют

Покраска автомобилей Lada происходит с использованием современных технологий, в частности, катафореза, это обеспечивает защиту от коррозии, сообщил в интервью РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как "АвтоВАЗ" справляется с проблемой коррозии.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

 

Теги: Автоваз

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