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«Паровоз Победы» совершит праздничный тур по городам Куйбышевской железной дороги

9 апреля 2024 16:59
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Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка».

С 27 апреля по 6 мая ретро-состав «Паровоз Победы», сформированный на Куйбышевской  железной дороге, посетит 11 крупнейших станций магистрали: Кинель, Похвистнево, Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Набережные Челны, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Моршанск, Пензу-1 и Самару. Общая протяженность праздничного тура составит почти 3 тыс. км.

Во главе «Паровоза Победы» действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка». В состав включены пассажирские вагоны «Бессмертного полка» и платформы с военной техникой, в том числе времен Великой Отечественной войны. Среди самой интересной и раритетной техники: советский танк Т-34, бронеавтомобиль и автомобили ЗИС с пулеметами, противотанковые пушки и военные прицепы, полевая кухня на колесах и многое другое.

В каждом городе все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года, встречи солдат вернувшихся с фронта и праздничного концерта.

Также на станциях можно увидеть выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны и стать участником акции «Георгиевская лента». 

Торжественные мероприятия по встрече «Паровоза Победы» состоятся на вокзалах Куйбышевской железной дороги:

27 апреля – Кинель в 09:00;

27  апреля – Похвистнево в 16:00;

28  апреля – Уфа в 09:30;

28 апреля – Стерлитамак в 17:20;

29  апреля – Бугульма в 15:00;

30 апреля – Набережные Челны в 08:00;

1 мая – Ульяновск-Центральный в 14:00;

3 мая – Рузаевка в 09:00;

4 мая – Моршанск в 09:00;

5 мая – Пенза-1 в 09:45;

6 мая – Самара в 10:40.

Время указано местное, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

Теги: Самара

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