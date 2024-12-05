Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года

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Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса, передает РИА Новости.

Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.

"Со следующего года такой "опции" не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром", — отметили в ведомстве.

Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.

"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.

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