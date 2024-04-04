«Мегамаркет» арендует площади, которые ранее занимали магазины IKEA в ТЦ «Мега»

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Маркетплейс «Мегамаркет» арендует площади, которые ранее занимали магазины IKEA в торговых центрах (ТЦ) «Мега». Об этом говорится в совместном релизе «Меги» и «Мегамаркета», пишут «Известия».

Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах в 11 регионах России общей площадью 400 743 кв. м.

«В рамках партнерства «Мегамаркет» получит возможность не только увеличить географию своей операционной деятельности, но и расширить предложение для покупателей, пригласив к сотрудничеству еще большее количество региональных продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса», — отмечается в сообщении.

Фото: pxhere.com