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«Грушинский экспресс» доставит до места проведения одноименного фестиваля участников и гостей мероприятия

20 июня 2022 15:18
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В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечит полное погружение в главный бардовский фестиваль страны.

30 июня в 11:40 (время местное) на первой платформе железнодорожного вокзала Самара состоится запуск тематического электропоезда «Грушинский экспресс» по маршруту Самара – платформа имени Валерия Грушина – Жигулевское Море. 

В первый рейс участники и гости фестиваля отправятся в компании почетных гостей праздника – начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева, руководителей Правительства Самарской области, именитых исполнителей авторской песни и президента Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана. 

В пути следования электропоезд станет своеобразной концертной площадкой, а тематический интерьер вагонов обеспечит полное погружение в главный бардовский фестиваль страны. По прибытии электропоезда на платформу имени Валерия Грушина состоится праздничный приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.

К открытию фестиваля железнодорожники провели все необходимые работы по обновлению и стилизации платформы имени Валерия Грушина, на территории которой теперь организованы комфортные беседки, зоны отдыха и питания, санитарные комнаты. Жемчужиной площадки стал возведенной амфитеатр со сценой, где каждый желающий в любое время сможет почувствовать себя знаменитым эстрадным артистом.

На протяжении всех дней проведения фестиваля сцена на платформе имени Валерия Грушина будет обеспечена необходимым звуковым оборудованием и будет работать в режиме свободного микрофона.

Тематический электропоезд «Грушинский экспресс» в период с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское Море. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

С 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать  ежедневно со станции Самара до станции Курумоч, на платформе имени Грушина он будет останавливаться в выходные дни, что позволит каждому желающему окунуться в бардовскую атмосферу и после окончания фестиваля. 

Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская  пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда, к примеру, от станции Самара до платформы имени Грушина составит всего 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рублей при безналичной оплате. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:  пресс-служба КбшЖД

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