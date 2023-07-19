Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных

Я нашел ошибку
Главные новости:
В участке, функционирующем как исправительный центр №2 УФСИН СО, активно ведется работа в данном направлении.
С осужденными к принудительным работам проведены занятия по профилактике наркомании и алкоголизма
Смотрите фильмы в сквере Эльдара Рязанова бесплатно.
Самарцев приглашают на кинопоказы в сквере Эльдара Рязанова
 На площадке Чудо-мастерской в ТК «ГУДОК». .
Исторический парк Самары приглашает  на творческие мастер-классы 
Почти километровый участок самарской улицы Третий проезд обретает новый облик.
На Третьем проезде в Самаре укладывают новое дорожное полотно
Подрядчики обещают закончить работы до 1 сентября.
В Самарской области ремонтируют трассу "Самара - Бугуруслан"
В программе концерта прозвучат жемчужины творчества композиторов эпохи барокко Италии, Франции, Англии и Германии.
В лютеранской Церкви Святого Георга в Самаре состоится Органный концерт: «МНОГОЛИКОЕ БАРОККО»
Руководство организации уведомили о необходимости оплатить долги в 10-тидневный срок, иначе арестованное имущество выставят на торги.
В Самаре у организации-должника за неуплату налогов арестовали спецтехнику
Проект "Комфорт" реализуется благодаря Губернаторскому проекту "СОдействие" и активным жителям. 
В Октябрьском районе Самары по улице Осипенко обустраивают парковочные площадки на 40 машиномест
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.69
0.27
EUR 102.03
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных

19 июля 2023 14:15
260
Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности,

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С 01.09.2022 вступили в силу изменения в Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных за исключением случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка, транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

26.12.2022 вступил в силу Приказ Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 «Об утверждении форм уведомлений о намерении осуществлять обработку персональных данных, об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных, о прекращении обработки персональных данных».

Операторам, ранее зарегистрированным в Реестре, необходимо предоставить уведомление об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных.

Ознакомиться с новыми формами и примерами их заполнения можно на портале Персональных данных Роскомнадзора по следующим адресам:

- форма уведомления об обработке персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/;

- форма уведомления об изменении сведений https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/updateform/;

- форма уведомления о прекращении обработки персональных данных https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/exclusion/;

- примеры заполнения документов https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-registry-documents/.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-97, 250-05-82.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
211
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
393
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
455
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
695
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1891
Весь список