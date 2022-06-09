Флешмобы и профилактические акции провели на КбшЖД в Международный день привлечения внимания к ж/д переездам

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Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, работники Куйбышевской железной дороги совместно с ГИБДД города Самара и коллектив ведущей танцевальной радиостанции Самарской области провели акцию для автолюбителей по безопасному движению на наиболее оживленном переезде в микрорайоне Крутые Ключи.

Мероприятие направлено на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения. В ходе акции автолюбителям напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, вручили информационные памятки и тематические сувениры, а также в рамках акции был организован танцевальный флешмоб.

Подобные акции на Куйбышевской железной дороге в этот день также были организованы в Пензенской и Ульяновской области, в Республиках Мордовия и Башкортостан, а также на станциях Бугульма, Круглое поле.

Напомним, за 5 месяцев 2022 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги по вине водителей произошло 4 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это в два раза меньше, чем в прошлом году за эти же месяцы.

Куйбышевская магистраль уделяет большое внимание техническому оснащению железнодорожных переездов, внедряет новые технические средства, направленные на предупреждение аварий, проводит информационно-разъяснительную работу, но коренным образом изменить ситуацию невозможно без строгого соблюдения правил дорожного движения при проезде через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: КбшЖД