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Флешмобы и профилактические акции провели на КбшЖД в Международный день привлечения внимания к ж/д переездам

9 июня 2022 20:28
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Провели акцию для автолюбителей по безопасному движению на наиболее оживленном переезде в микрорайоне Крутые Ключи.

Сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, работники Куйбышевской железной дороги совместно с ГИБДД города Самара и коллектив ведущей танцевальной радиостанции Самарской области провели акцию для автолюбителей по безопасному движению на наиболее оживленном переезде в микрорайоне Крутые Ключи.

Мероприятие направлено на привлечение внимания водителей к проблеме нарушения правил дорожного движения. В ходе акции автолюбителям напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, вручили информационные памятки и тематические сувениры, а также в рамках акции был организован танцевальный флешмоб.  

Подобные акции на Куйбышевской железной дороге в этот день также были организованы в Пензенской и Ульяновской области, в Республиках Мордовия и Башкортостан, а также на станциях Бугульма, Круглое поле.

Напомним, за 5 месяцев 2022 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги по вине водителей произошло 4 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это в два раза меньше, чем в прошлом году за эти же месяцы.  

 Куйбышевская магистраль уделяет большое внимание техническому оснащению железнодорожных переездов, внедряет новые технические средства, направленные на предупреждение аварий, проводит информационно-разъяснительную работу, но коренным образом изменить ситуацию невозможно без строгого соблюдения правил дорожного движения при проезде через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:    КбшЖД

 

 

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