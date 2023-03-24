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Больше туристических поездов для интересных путешествий этой весной назначено на Куйбышевской магистрали

24 марта 2023 18:50
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Так, с 21 по 23 апреля в увлекательное путешествие на поезде можно будет отправиться из Самары и Ульяновска в Йошкар – Олу, Казань или Чебоксары.

Сегодня на Куйбышевской железной дороге состоялся брифинг, посвященный назначению новых туристических поездов в весенние месяцы текущего года. В мероприятии приняли участие представители Куйбышевской железной дороги и Куйбышевского филиала АО «ФПК».

Так, с 21 по 23 апреля в увлекательное путешествие на поезде можно будет отправиться из Самары и Ульяновска в Йошкар – Олу, Казань или Чебоксары. В эти же даты из Самары в Волгоград отправится двухэтажный туристический поезд, пассажиры которого смогут стать участниками одного из двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» или «Вагон знаний. Главный урок истории».

Также на брифинге Куйбышевским филиалом АО «ФПК» был презентован новый туристический железнодорожный круиз Самара – Ульяновск – Пермь, который состоится с 28 апреля по 1 мая. В Ульяновске участников тура торжественно примут в пионеры и покажут самые популярные достопримечательности города, далее поезд отправится в Пермь, где туристы смогут выбрать одну из двух понравившихся экскурсионных программ: «Реальная Пермь» с посещением архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и ультрасовременного технопарка, где собирают человекоподобных роботов или «Пермский период» с посещением Кунгурской ледяной пещеры и музея пермских древностей. Кроме жителей Самарской области к путешествию в Пермский край по маршруту туристического поезда смогут присоединиться жители Ульяновской области, Республик Марий Эл, Татарстан, Чувашии и Удмуртии.

В завершении брифинга состоялось торжественное отправление первого туристического поезда по маршруту Самара – Киров. Трехдневный тур познакомит пассажиров турпоезда с национальным колоритом и культурой Вятского края, а школьников ждет специальная экскурсионная программа в рамках проекта «Вагон знаний».

Информацию по организации и бронированию туров можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК»: 8-800-201-74-22, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

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