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билайн поможет скоротать долгие зимние вечера в 15 селах и деревнях Самарской области

12 февраля 2025 09:00
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билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 15 малых населенных пунктов в 11 районах Самарской области.

билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 15 малых населенных пунктов в 11 районах Самарской области.

4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона: Борский район – поселок имени Клары Цеткин; Волжский район – Культура, Рамушки; Кинельский район – ж/д_ст Тургеневка; Кинель-Черкасский район – Богородское; Клявлинский район – Петровка; Кошкинский район – Старая Кармала; Красноармейский район – Алексеевский, Колыбеловка; Красноярский район – Кривое Озеро, Светлый Ключ; Сергиевский район – Елшанка, Успенка; Челно-Вершинский район – Краснояриха; Шигонский район – Маза.

Это произошло благодаря участию билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Сегодня сельчане получили возможность комфортно пользоваться различными цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с близкими по видеосвязи и в мессенджерах, смотреть фильмы в высоком разрешении, работать в банковских приложениях и с Порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.

Как отмечает оператор, мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря сервису VoLTE*.

«Развитие сети в удаленных селах и деревнях продолжает оставаться одним из приоритетных направлений нашей работы. Осенью 2023 года мы присоединились к программе УЦН, и за это время уже запустили скоростную 4G-сеть в 105 небольших селах и деревнях области. Сегодня их жители могут оценить все ее преимущества – от заказа необходимых лекарств через онлайн-аптеки до прохождения консультации у ведущих врачей по видеосвязи», – комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайна.

* VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

 

Фото:   freepik.com

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