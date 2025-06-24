Билайн и Innostage создадут национальную платформу облачной безопасности и киберустойчивости

Я нашел ошибку
Главные новости:
От региона поступило более 1700 идей, и эта цифра сама говорит о заинтересованности жителей.
Побит рекорд по количеству поданных проектов на форум «Сильные идеи для нового времени»
Работы стартовали на территории Тольятти. Здесь появятся новые площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО.
Школьники региона получат новые возможности для занятий спортом 
Будьте внимательны и осторожны!
25 июня местами в губернии ожидается гроза, град, порывистый ветер
В «РКС-Самара» состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «ДОКА-2025»
Александра Есина стала лучшим лаборантом «РКС-Самара»
Вечером 23 июня в дежурную часть О МВД России по г.Жигулевску за помощью обратились родители 14-летнего мальчика , который днем ушел на прогулку и не вернулся.
Полицейские Жигулевска разыскали несовершеннолетнего, который ушел из дома на прогулку и не вернулся
Сведения о выявлении существующего наименования географического объекта вносятся в ГКГН, если оно было присвоено в соответствии с требованиями законодательства, действовавшего в момент его присвоения.
Самарский Росреестр: как пополняется Государственный каталог географических названий
Основная задача летней творческой смены – поддержать одаренных детей в сфере искусств, совершенствовать их мастерство, подготовить к участию во всероссийских форумах и фестивалях.
В губернии стартовала творческая смена для одаренных детей
Этот концерт – не просто музыкальный вечер, а диалог культур и поколений, где личная история артиста переплетается с вечными темами любви, долга и памяти. 
САТОБ представит уникальную концертную программу, приуроченную ко Дню ветеранов боевых действий
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.29
-0.21
EUR 89.84
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн и Innostage создадут национальную платформу облачной безопасности и киберустойчивости

24 июня 2025 14:07
155
Объединяя экспертизу Билайна в области облачных технологий с компетенциями Innostage в построении защищенных систем, партнеры намерены создать решения, ориентированные не только на противодействие текущим угрозам, но и на опережающее обеспечение цифровой

Билайн и Innostage на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании объединят усилия для создания национальной платформы облачной безопасности и киберустойчивости.

Инициатива направлена на решение ключевых вызовов цифровой трансформации: растущую зависимость бизнеса и государства от облачных сервисов, необходимость защиты гибридных ИТ-инфраструктур и дефицит комплексных отечественных решений в области информационной безопасности. 

Объединяя экспертизу Билайна в области облачных технологий с компетенциями Innostage в построении защищенных систем, партнеры намерены создать решения, ориентированные не только на противодействие текущим угрозам, но и на опережающее обеспечение цифровой безопасности.

Основные направления работы:

- Разработка CNAPP-платформы нового поколения — гибкого и суверенного решения для управления информационной безопасностью в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа обеспечит единый интерфейс контроля, построение графа связей, непрерывный мониторинг уязвимостей и автоматическое соответствие требованиям ИБ, включая элементы предиктивной аналитики.

- Запуск региональных и отраслевых сервисов Киберустойчивой CDN нового поколения — масштабируемая архитектура защищенной CDN-инфраструктуры, объединенная с сервисами активной киберзащиты и автоматизированного реагирования на инциденты. Проект включает разработку индекса киберустойчивости, проведение открытых кибериспытаний и создание отраслевых ситуационных центров для координации противодействия угрозам.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Наше партнерство с Innostage — это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы — все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка. Совместная платформа — это ответ на ключевые вызовы: суверенность, предиктивность и комплексность защиты. Мы не просто закрываем текущие потребности, а создаём интегрированную среду, способную адаптироваться к будущим рискам. Это шаг от реактивной безопасности к управляемой киберустойчивости, где защита данных, процессов и инфраструктуры становится единым, интеллектуальным контуром».

Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage:

«Киберустойчивость становится стратегическим активом. Партнёрство с Билайн — это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания – построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и её пользователей».

Совместные решения уже проходят этап пилотирования. Коммерческий запуск запланирован на лето 2025 года.

 

Фото:   пресс-служба Билайна

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
131
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
168
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
24 июня 2025  11:07
Глава Самары представил отчет о деятельности администрации города за 2024 год
172
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
490
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
332
Весь список