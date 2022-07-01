Автоваз выходит на двухсменную работу

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АВТОВАЗ, который 8 июня возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, по итогам месяца выпустил более 7 тыс. автомобилей, как и планировалось. Об этом на рабочей встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, выразив уверенность, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Так, в июле планируется увеличить выпуск автомобилей на 30% – до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа уже и Niva Travel. Руководство АВТОВАЗа рассчитывает на то, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 тыс. машин, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«Мы выходим на двухсменную работу. Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку LADA Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тыс. автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка», – рассказал Максим Соколов. Между тем, ранее стало известно, что АВТОВАЗ планирует продлить сокращенный четырехдневный режим работы с 5 сентября по 6 ноября в связи с возможным негативным развитием ситуации на авторынке осенью 2022 года.

Напомним, «четырехдневка» действует на предприятии с 6 июня и планировалось, что такой график сохранится до 4 сентября. Как отмечают АВТОВАЗе, введение неполной рабочей недели – превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке. Согласно приказу, с 5 сентября по 6 ноября подразделения автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства LADA Granta будут работать четыре дня в неделю в две смены, LADA Niva – четыре дня в неделю в одну смену, на платформе B0 – четыре дня в неделю в две смены. В начале 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает вновь запустить сборку обновленной LADA Vesta, при этом, по неофициальным данным, рассматривается возможность переноса производства этой модели с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную производственную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 6012 автомобилей LADA – это на 84% меньше, чем годом ранее. Напомним, весь прошлый месяц АВТОВАЗ находился в простое, который начался с планового корпоративного отпуска, а затем неоднократно продлевался из-за продолжающегося дефицита автокомпонентов. По итогам пяти месяцев 2022 года российские дилеры LADA продали 67230 машин, что на 58% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,1% против 24,1% годом ранее, согласно данным АЕБ, пишет Автостат.

Фото: АВТОВАЗ