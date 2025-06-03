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«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»

3 июня 2025 09:19
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«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представят в Самаре выставку «Им предстоял долгий путь»

6 июня в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Им предстоял долгий путь» (16+). В экспозиции собраны работы самарских художников разных поколений, работающих в разных техниках, включая живопись, фотографию, скульптуру, инсталляцию и перформанс. Вход свободный.

Среди участников выставки – как молодые художники, так и давно известные авторы: Яна Арбузова, Дина Богусонова, Антон Вейс, Виолетта Гришина, Иван Гудзловенко, Кирилл Гуров, Алексей Журавлев, Дмитрий Крылов, Владимир Логутов, Илья Михеев, аут-группа “Муха”, Дима Птицын, Олег Симбат, Оксана Стогова, Андрей Сяйлев, Александр Филимонов.

Работы художников объединяет важный для города на Волге мотив пути и встречи, где реальное и сновиденческое переплетаются. Явь и сон, природное и цивилизационное, наблюдение и соучастие – все это находит свое отражение в самарском искусстве.

- Когда мы говорим о будущем региональной культуры, то задаем себе вопрос, что же перед нами: самобытные автохтоны, которые ждут открытия и триумфального признания будущих поколений, или забытые тропки, теряющиеся в траве вдоль столичного мейнстрима? – говорит куратор выставки Сергей Баландин. - Еще совсем недавно, пару десятков лет назад, место регионального искусства на карте России было туманным, но с каждым годом все яснее его черты, все чаще оно дерзко пересекает московские трассы, образует собственные перекрестки, намечает свои будущие шаги.

Дорога становится метафорой длительного процесса изменений, разворачивающихся постепенно, шаг за шагом. Экспозиция передает атмосферу странствий, где встреча с новой реальностью обостряет восприятие, но одновременно убаюкивает. Здесь транспортное средство превращается в колыбель, а пейзажи за окном – в неясные образы сновидений. Смена обстановки всегда сопряжена с сонливостью и усталостью.

Художники исследуют феномен, когда визуальные образы и окружающие предметы теряют четкость и становятся частью гиперреальности, смешиваясь с иллюзиями, а личные переживания переплетаются с глобальными процессами.

Выставка продлится до 6 июля. Вход свободный.

Теги: Мероприятия

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