Юрий Башмет о фестивале "Шостакович ХХ век", подъёме культуры в СО и творческих планах в нашем регионе

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С 11 по 26 сентября в Самарской области проходит музыкально-театральный фестиваль «Шостакович ХХ век»!



Народный артист СССР маэстро Юрий Башмет, дирижировавший оркестром "Новая Россия" на сцене САТОБ в концерте-спектакле "Шекспир. Шостакович. Гамлет", о фестивале "Шостакович ХХ век", подъёме культуры в Самарской области и творческих планах в нашем регионе:

«Всегда я с большой радостью прилетаю в Самару и обязательно посещаю Новокуйбышевск – город, где действует школа моего имени. Сейчас я узнал о том, что школа отремонтирована благодаря, конечно, руководству региона – и в Самаре, и в Новокуйбышевске, и вообще в области сейчас явно уделяется большое внимание культуре.

Благодаря этому существует такой масштабный проект, как фестиваль Шостаковича. И наш концерт "Гамлет" – удивительный проект с прекрасным актёром Евгением Мироновым, где он пронзительно читает монологи, и звучит оригинальная музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Еще хочу сказать, что у нас есть планы и на следующий год с Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. Когда такой человек - талантливый, творческий и молодой - берется за дело, это обязательно будет доведено до конца!»

Фото: пресс-служба правительства СО