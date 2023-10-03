юных музыкантов из Самарской области на III Международный конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

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С 5 сентября по 10 октября 2023 года фонд Оксаны Федоровой принимает заявки на III Международный конкурс юных музыкантов в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

Заявки принимаются на сайте https://музыкальноепутешествие.рф/ от учащихся музыкальных школ, школ искусств и колледжей России и дружественных стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 6 до 18 лет. Главная задача конкурса – поддержать юных музыкантов и дать им возможность продемонстрировать свое мастерство и талант, получить поддержку и внимание со стороны профессионального музыкального сообщества и широкой общественности.

Впервые конкурс состоялся в 2021 году - за 2 года в нем приняли участие более 800 юных музыкантов со всех уголков России, а также из Беларуси и других стран. Многие победители конкурса уже делают первые шаги на профессиональной сцене. Как отметила президент фонда, телеведущая, певица, Мисс Вселенная Оксана Федорова, «конкурс «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на объединение молодых творческих сил под эгидой великого музыкального наследия русских классиков. Музыка объединяет страны и поколения, это универсальное искусство, которое понятно каждому и дарит соприкосновение с вечным. А наследие отечественных классиков дает участникам конкурса широкий диапазон для проявления талантов».

На конкурс принимаются видеозаписи сольных выступлений, созданные и размещенные в открытом доступе с 1 января 2023 года по 10 октября 2023 года, по 2 номинациям: сольное инструментальное исполнительство по 5 категориям музыкальных инструментов и академический вокал, в трех возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет.

На конкурс принимаются творческие работы, в которых исполняются произведения композиторов, которым посвящен проект «Моя Россия: музыкальное путешествие»: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина. С. С. Прокофьева, С. В. Рахманинова, Н.Г. Рубинштейна, С. И. Танеева, Д.Д. Шостаковича, романсы и арии из репертуара Ф. И. Шаляпина. Каждый участник может подать на конкурс один номер общей продолжительностью не более 10 минут, причем произведение может быть представлено в разных жанрах – от классических до исполнения на народных инструментах или в джазовой версии.

В честь 150-летия со Дня рождения Ф. Шаляпина и С. Рахманинов в каждой номинации представлена специальная номинация «Наследие Ф. И. Шаляпина и С. В. Рахманинова», в рамках которой оцениваются исполнительское искусства и сольное вокальное исполнительство произведений этих великих музыкантов.

Работы участников конкурса в 2023 году впервые будут оцениваться в 2 этапа: Экспертный совет конкурса сформирует шорт-лист в каждой номинации, а Жюри под руководством Оксаны Федоровой выберет победителей, имена которых будут объявлены 10 ноября 2023 года.

Церемония награждения победителей конкурса и Гала-концерт запланированы на конец ноября 2023 года в Москве. Победители конкурса получат Дипломы и статуэтку «Моя Россия: музыкальное путешествие», а также фирменные сувениры и памятные призы. Видео-выступления победителей будут размещены на сайте конкурса, а также дети получат уникальную возможность выступить на концертах Фонда в рамках проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в 2023/2024 г.г.