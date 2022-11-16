Юная певица из Самары встретилась с Полиной Гагариной

170

Семнадцатилетняя самарчанка Екатерина Альмендеева побывала на личном мастер-классе у Полины Гагариной. Встреча со звездой стала возможной благодаря победе в вокальном конкурсе благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Онлайн-курс «Студия Полины Гагариной» проходил на сайте проекта «Поколение М» . В нем принимали участие вокалисты в возрасте 15 – 18 лет со всей России. Юные таланты занимались вокалом в рамках видео-уроков со знаменитой певицей, а для участия в конкурсе нужно было записать свое выступление и загрузить его на сайт.

Самарская вокалистка Екатерина Альмендеева одержала победу с своей версией хита Cold Heart от Элтона Джона и Дуа Липы. Наградой стал личный мастер-класс от Полины Гагариной: Екатерина вместе с победительницей прошлого года Анной Ляшенко из Тольятти встретились с Полиной, продемонстрировали свои таланты, задали все «главные» вопросы и, конечно, получили памятные подарки.

Екатерина – двукратная победительница проекта «Поколение М»: несколько лет назад она заняла первое место в номинации «SUPER-HIT» и выступила на концерте «Поколение М: Blog&Voice» с участием популярных блогеров и звёзд телешоу. Девушка занимается вокалом с шести лет, сейчас учится в Самарском музыкальном училище на отделении эстрадного вокала, сама пишет тексты и музыку к песням, создает аранжировки и записывает каверы. А в прошлом году сестра Екатерины – София – стала победительницей конкурса «Третьяковская галерея-online».

В этом году Самарская область вошла в число лидеров по количеству участников в конкурсах «Поколения М».