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Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 
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Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 

11 мая 2022 12:40
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Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 

 Церемония открытия состоится 18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена». 
 
Прямая трансляция пройдет на одном из ведущих телеканалов, в соцсетях и под открытым небом на Фестивальном городке, расположенном на площади Куйбышева и второй очереди набережной. 
 
Церемония открытия Российской студенческой весны будет поистине незабываемой – уникальные декорации для шоу были созданы специально для мероприятия, их функционал рассчитан на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе. 
 
Режиссёр-постановщик церемонии открытия – Алексей Сеченов, двукратный лауреат премии ТЭФИ, почетный член Российской Академии Художеств, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 
Программа: 
 
17:00 – пропуск зрителей; 
17:00-20:00 – развлекательная программа; 
20:00-23:00 – Церемония открытия Российской студенческой весны.

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Теги: В центре внимания Мероприятия

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