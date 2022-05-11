Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре 

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Церемония открытия состоится 18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».



Прямая трансляция пройдет на одном из ведущих телеканалов, в соцсетях и под открытым небом на Фестивальном городке, расположенном на площади Куйбышева и второй очереди набережной.



Церемония открытия Российской студенческой весны будет поистине незабываемой – уникальные декорации для шоу были созданы специально для мероприятия, их функционал рассчитан на 360 градусов, а значит, действие на сцене смогут увидеть все зрители на стадионе.



Режиссёр-постановщик церемонии открытия – Алексей Сеченов, двукратный лауреат премии ТЭФИ, почетный член Российской Академии Художеств, удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Программа:



17:00 – пропуск зрителей;

17:00-20:00 – развлекательная программа;

20:00-23:00 – Церемония открытия Российской студенческой весны.

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