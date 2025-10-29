Вышел первый ролик Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, посвященный Приволжскому округу

133

Премьера проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» стартует в Приволжском федеральном округе. Музыкальное путешествие по самым красивым и вдохновляющим уголкам округа начнется с исполнения самой знаменитой и легендарной песни, посвященной великой реке «Течет река Волга».

За шесть месяцев команда проекта Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ побывала во всех 14 регионах Приволжского федерального округа – от волжских берегов до Уральских гор, посетила и современные музеи и старинные театры. В каждом кадре – культурный код Приволжья: энергия, величие природы, сила духа и любовь к Родине.

Свыше 400 солистов и творческих коллективов из всех регионов ПФО стали участниками проекта. В том числе в съемках приняли участие более 30 артистов из Самарской области. Среди участников проекта наши творческие земляки — Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы «Ананасы», струнный квартет Anima, Евгений Фомичев, ансамбль гитарной музыки "Резонанс", Дмитрий Буцыков и ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд», детский танцевальный коллектив «Искорки», Леонид Кузьмин, Ольга Пилова, Савва Зорин, солистка ансамбля народной песни "Прялица" Арина Зайцева, Мария Феофанова.

Премьера первого видеоролика на песню «Течет река Волга» состоялась 29 октября - https://vk.com/wall-116930_336235

Песню исполнили как начинающие, так и известные артисты, а также творческие коллективы, среди которых:

Ольга Кормухина – советская и российская певица, заслуженная артистка РФ;

Александр Бардин – солист фолк-группы «САДко», заслуженный артист Республики Мордовия;

Алексей Белов – советский и российский рок-музыкант и автор песен, продюсер, лидер группы «Парк Горького»;

Михаил Мосунов – народный артист Республики Марий Эл;

Русский народный хор «Душа России» – руководитель Владимир Кадомцев;

Государственный камерный хор Республики Татарстан – художественный руководитель заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миляуша Таминдарова;

Творческий коллектив музыкантов-виртуозов «Волга-фолк Бэнд» – руководитель Буцыков Дмитрий Юрьевич.

Ольга Кормухина: «Эта песня, она не просто любима, она одна из главных в жизни. Песня, которую я знаю, люблю и пою с детства. Её пели мои родители, мои друзья. Она пробуждает самые светлые и, как не странно, очень патриотические чувства. А если говорить о проекте в целом, пожалуй, это один из лучших музыкальных проектов, объединяющих страну. И мы с Алексеем Беловым очень рады и гордимся тем, что в нём поучаствовали. Надеемся, что у проекта будет долгое и интересное продолжение».

Все видеоролики будут доступны на страницах проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, в том числе в официальной группе в «ВКонтакте», а также трансляция пройдет на региональных телевизионных каналах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО и проекта «ДНК России».