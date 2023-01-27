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В Сызрани пройдет городской конкурс патриотической песни «Виктория»: принимаются заявки на участие

27 января 2023 14:36
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Возраст участников неограничен.

10 февраля в городском округе Сызрань Самарской области  пройдет XХV городской конкурс патриотической песни «Виктория». Заявки принимаются до 3 февраля.

Городской конкурс патриотической песни «Виктория» проводится Управлением культуры Администрации Сызрани, МБУ «Культурно-досуговый комплекс», при партнерском участии ГБОУ СПО «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой».

Цель конкурса — популяризации песен советских и российских композиторов о Великой Отечественной войне, о Родине, Самарском крае, Российской армии. Ежегодное проведение конкурса поддерживает и развивает музыкальное творчество, как профессиональных исполнителей, так и любителей песенного жанра, повышает уровень исполнительского мастерства, привлекает новых участников в творческие коллективы, открывает новые имена и таланты.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «солисты», «вокальные ансамбли», «вокально-инструментальные ансамбли», «инструментальные ансамбли», «авторы – исполнители».

Принять участие могут все любители патриотической песни (военнослужащие и гражданские). Возраст участников неограничен. Оценивать мастерство конкурсантов будет профессиональное жюри.

Ссылка на форму заполнения заявок.

Конкурсные прослушивания состоятся 10 февраля, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   пресс-служба минкульта СО

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