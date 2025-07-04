Всероссийский фестиваль бардовской песни на Мастрюковских озерах - путеводитель

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ТРАНСПОРТ

Электричка. В дни фестиваля будут курсировать как обычные электропоезда, так и "Ласточки":

Электропоезд из Самары - время в пути 1 ч. 41 мин., стоимость проезда 138 р.

«Ласточка» из Самары – время в пути 1 ч. 10 мин., стоимость проезда 186,2 р.

Электропоезд из Тольятти – время в пути 54 мин., стоимость проезда 104 р.

«Ласточка» из Тольятти – время в пути 45 мин., стоимость проезда 140,4 р.

Расписание - https://samppk.ru/schedule/

Автомобиль. Доехать до Фестивальной поляны можно через посёлок Прибрежный, далее - по ул. Набережной, здесь находится таможня, по грунтовой дороге до КПП.

Парковка организована рядом с Фестивальной поляной. Въезд на ее территорию через КПП около улицы Набережная в Прибрежном осуществляется по разовым пропускам. В целях сохранения уникальной экосистемы Мастрюковских озер, введен экологический сбор в размере 2000 рублей за въезд каждого автомобиля. Средства, полученные от экологического сбора, будут направлены на реализацию природоохранных программ, включая очистку и благоустройство территории фестиваля и прилегающих зон.

Есть льготы: для автобусов с группами детей, маломобильных граждан и ветеранов ВОВ и СВО.

Приобрести разовый пропуск можно будет на таможне при въезде. Обратите внимание, что на фестивальной поляне возможна нестабильная работа сотовой сети, рекомендуем иметь при себе наличные деньги.

Если парковка будет переполнена, стоянка будет организована в поселке Прибрежный.

Автобус. Из Самары до поселка Прибрежный можно добраться на городских автобусах – 79 и 447. Расстояние от п. Прибрежный до фестивальной поляны составляет около 6 км.

Для подвоза зрителей на Фестиваль организовано два бесплатных маршрута.

1. От Прибрежного (ул. Партизанская, 19) до фестивальной поляны. Интервал - по наполняемости.

2 От ЖД платформы В.Грушина до фестивальной поляны. Расписание движения синхронизировано с электричками, прибывающими на станцию.

Внимание! Парковка и движение любого транспорта, включая служебный, на территории фестиваля запрещена. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

ГДЕ ЖИТЬ

Палатку можно поставить в любом месте Поляны, кроме тех мест, что огорожены красной ленточкой. Вы можете присоединиться к организованному лагерю либо найти отдельное место. На поляне есть бесплатные туалеты, организован подвоз питьевой воды (бойлеры), работают палатки с кранами с технической водой.

ДОСМОТР

В целях безопасности организован личный досмотр и досмотр транспортных средств гостей фестиваля на КПП. Также досмотр будет организован для пассажиров, приехавших на электричке. Будут дежурить кинологи со служебными собаками.

Дополнительно досмотровые рамки будут работать при входе на площадку гала-концерта Фестиваля. Место проведения концерта будет огорожено. Просим отнестись к мерам безопасности с пониманием.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

- палатку, спальный мешок,

- посуду и продукты,

- сертифицированные газовые баллоны для полевых кухонь,

- репелленты, средства от клещей (Поляна обрабатывается, но лучше подстраховаться),

- средства от солнца,

- дождевик,

- пенки и подстилки для того, чтобы сидеть на земле.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы (продажа пива на торговой поляне осуществляться также не будет),

- оружие любого типа, а также муляжи оружия, средства маскировки,

- огнеопасные и пиротехнические изделия, сигнальные ракеты,

- планеры, дроны, воздушные змеи,

- духовые приспособления для извлечения звуков,

- большие (более 2х1,5 м) флаги и баннеры, а также древки для флагов,

- экстремистские материалы.

КОСТРЫ

Разводить костры на Поляне запрещено по требованиям пожарной безопасности. Для приготовления пищи можно использовать примусы, газовые горелки.

ПЛЯЖ

- около Волги оборудован пляж со спасательным пунктом и кабинками для раздевания,

- купание вне отведенных мест запрещено,

- родителям необходимо следить за детьми, которые играют в воде и рядом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

На фестивале будут в усиленном режиме работать все службы: медицина, органы правопорядка, МЧС. Обратиться за помощью, получить нужную информацию можно в Инфоцентре фестиваля.