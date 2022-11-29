Врио минкультуры СО Ирина Калягина приняла участие в работе координационного совета Минкультуры РФ

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Ирина Калягина, Врио минкультуры СО Ирина Калягина приняла участие в работе координационного совета Министерства культуры РФ.

На мероприятие в Тулу приехало порядка 150 делегатов, город на несколько дней стал культурным центром всей страны.

28 ноября прошло пленарное заседание Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ. Помимо руководства Минкультуры России, в нем приняли участие вице-губернаторы и министры культуры всех регионов страны.

Основными темами стали итоги национального проекта «Культура», программы «Пушкинская карта», федерального проекта «Придумано в России». Участники обсудили целевое обучение в профильных вузах, креативные индустрии, инклюзивные проекты. Обозначили задачи в сфере культуры на 2023 год. На заседании Координационного совета были подведены итоги национальных и федеральных проектов.

Тульская область была выбрана неслучайно для такой масштабной встречи. Это один из богатейших регионов страны по количеству уникальных памятников истории и культуры, один из первых участников пилотного проекта по созданию школ креативных индустрий. Напомним, что в 2022 году в Самарской области, в городе Кинель была открыта Школа креативных индустрий. Опыт признан успешным и будет внедряться дальше. В 2023 году такая школа откроется на базе муниципального учреждения дополнительного образования — художественной школы имени Марка Шагала в Тольятти.

Гостей познакомили с достижениями Тульской области в сфере культуры. Для них организовали экскурсии по Музейному кварталу, Музею обороны Тулы, ремесленному двору «Добродей». В рамках совета в творческом индустриальном кластере «Октава» организована выставка музыкальных инструментов отечественных производителей.

Фото: минкультуры СО