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Во дворе Музея Модерна будет работать выставка фотографий Константина Головкина

23 июля 2021 22:32
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Гости Музея Модерна познакомятся с его фотографиями из альбома «Волга и Жигули».

30 июля с 18.00 во дворе Музея Модерна будет работать выставка фотографий Константина Головкина.

Гости Музея Модерна познакомятся с его фотографиями из альбома «Волга и Жигули» (из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина).

В начале 90-х гг. XIX в. Константин Павлович наладил связь с известным профессиональным фотографом Александром Петровичем Васильевым. Вместе они совершали выезды на природу, чтобы запечатлеть виды Жигулей и р. Волги.

В конце 90-х гг. XIX гг. фотографии, сделанные Константином Головкиным, были объединены в несколько альбомов. Изображения Волги и Волжских видов конца XIX в. будут показаны на выставке.

Вход свободный.

Место проведения — Музей Модерна (Самара, ул. Красноармейская, 15).

 

Теги: выставка фотографий Константина Головкина музей Модерна

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