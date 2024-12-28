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В Новокуйбышевске состоялось долгожданное открытие Театра юного зрителя «Время тайн»

28 декабря 2024 14:51
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Самые существенные изменения произошли в зрительном зале и сценическом пространстве, площади которых были увеличены.

Капитальный ремонт здания театра прошел в рамках реализации нацпроекта «Культура» – отремонтировали фасад, крышу, служебные помещения и зрительный зал, установлены современной системы вентиляции и кондиционирования.

Установлено современное световое оборудование, которое позволит расширить возможности театральных постановок, экспериментировать с театральным светом, реализовывая самые смелые и интересные режиссерские задумки. Существенно увеличена мощность электроснабжения театра.

«Пусть с открытием обновлённого здания, у театра появятся новые проекты, которые будут радовать юных жителей города. Я желаю вам творческого вдохновения и много новых перспектив для раскрытия своего творческого потенциала», – поздравила коллектив театра врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.

Самые существенные изменения произошли в зрительном зале и сценическом пространстве, площади которых были увеличены. С 50 до 80 увеличено число посадочных мест в зрительном зале. Стало более просторным и многофункциональным сценическое пространство. Отремонтированы служебные помещения, оборудованы гримёрные с санузлами и душевыми, помещение для хранения сценического реквизита и костюмов. Обновлены входная группа и фасад.

Настоящим украшением фасада театра стали часы с боем и надписью «Время тайн», кованые элементы: название театра, афишные стенды, ажурные перила и козырьки. Фишка фасада – часы-куранты, которые будут исполнять мелодию «Наступает время тайн», встречая зрителей. Музыка написана А. Юниным к одному из спектаклей.Уютный, комфортный и обновленный – театр готов встречать юных зрителей и родителей.

 

Фото:   минкульт СО

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