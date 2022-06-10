«Виват, Россия!»: в Самаре выступает старейший духовой военно-морской оркестр России

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В Струковском саду проходит музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!», посвящённый Дню России и 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. Мероприятие организовано в рамках федерального творческого проекта «Петровские музыкальные ассамблеи».

В завершение праздника на сцене летнего театра выступают сводный оркестр Самарского гарнизона под управлением военного дирижера Вячеслава Ворушилова, Самарский концертный духовой оркестр - художественный руководитель Марк Коган, Адмиралтейский оркестр из Санкт-Петербурга под управлением военного дирижера Никиты Игнатова.

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы - старейший духовой военно-морской оркестр России, основанный по приказу Петра I в феврале 1703 года. Для фестиваля «Виват, Россия!» музыканты Адмиралтейского оркестра подготовили специальную программу, в которой звучат петровские канты и марши, произведения русских композиторов.

Фото: администрация Самары