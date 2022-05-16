Я нашел ошибку
Главные новости:
За выходные в Самарской области выявили 141 пьяного водителя
За выходные в Самарской области выявили 141 пьяного водителя
На тепловых сетях Тольяттинской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания
На тепловых сетях Тольяттинской ТЭЦ пройдут гидравлические испытания
Индия арестовала счета Xiaomi
Самарцы могут распределять между близкими минуты, гигабайты и СМС из своего тарифного пакета билайн
Самарцы могут распределять между близкими минуты, гигабайты и СМС из своего тарифного пакета билайн
Сборная Самарской области - призер первенства России по авиамодельному спорту
Сборная Самарской области - призер первенства России по авиамодельному спорту
В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови
В Кинель-Черкасском районе вора нашли по капле крови
Сборная Самарской области по радиоспорту выступила на первых стартах текущего года
Сборная Самарской области по радиоспорту выступила на первых стартах текущего года
Спортивные семьи региона приняли участие в праздновании Международного дня семей
Спортивные семьи региона приняли участие в праздновании Международного дня семей
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.78
-2.01
EUR 65.79
-2.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров вместе с многодетными родителями высадил  «Аллею семей Самарской области»
Вокруг озера Паршино на Мехзаводе очистили берег от мусора
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вход на 30-ю, юбилейную Российскую студвесну в Самаре будет бесплатным

16 мая 2022 12:35
137
Вход на 30-ю, юбилейную Российскую студвесну в Самаре будет бесплатным

В среду, 18 мая, состоится грандиозное шоу открытия студенческого фестиваля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Церемония закрытия пройдет 23 мая в новом ледовом Дворце спорта. Зрителем конкурсных программ может стать любой желающий.

— Для этого необходимо получить бесплатный электронный билет на сайте фестиваля Studvesna63.ru. Бронировать билеты на первые конкурсные дни можно уже с понедельника, 16 мая. Там же будет размещена подробная программа XXX Юбилейной Российской студенческой весны. Пользователям сайта доступна возможность подключиться к трансляциям конкурсных выступлений фестивальных направлений. В рамках XXX Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре развернут 10 конкурсных площадок со световым и звуковым оформлением. Открытые площадки будут работать на площади имени Куйбышева, хореографической сцене у ЦСК ВВС, музыкальной сцене на Полевом спуске, — рассказали в правительстве Самарской области.

Всего регион примет 4416 гостей: 3670 талантливых студентов из 85 команд регионов России, 9 делегаций из дружественных стран, а также волонтеров, почетных гостей, экспертов и членов жюри. Их разместят в 40 объектах.

— Мы ожидаем приезда делегаций со всей территории Российской Федерации и высоких гостей. По одному этому событию многие люди будут судить всю жизнь о том, как в Самаре умеют справляться с проведением масштабных мероприятий, как принимают гостей, — отметил на рабочем совещании в воскресенье, 15 мая, глава региона Дмитрий Азаров.

В дни проведения студвесны в Самаре для участников запустят специальные шаттлы. Это позволит не загружать общественный транспорт. Следить за порядком на время фестиваля будут 3 тысячи полицейских, пишет 63.ру.

Во время XXX юбилейной студвесны в Самаре пройдет масштабный карнавал. Также участники планируют поставить рекорд на самой большой площади Европы.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
16 мая 2022  10:18
Самарцы еще две недели могут голосовать за формирование комфортной среды!
170
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022  17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
915
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
14 мая 2022  10:55
Более 50 музейных и творческих площадок примут участие в акции «Ночь музеев» в Самаре
744
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
730
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
780
Весь список