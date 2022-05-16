Вход на 30-ю, юбилейную Российскую студвесну в Самаре будет бесплатным

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В среду, 18 мая, состоится грандиозное шоу открытия студенческого фестиваля на стадионе «Солидарность Самара Арена». Церемония закрытия пройдет 23 мая в новом ледовом Дворце спорта. Зрителем конкурсных программ может стать любой желающий.

— Для этого необходимо получить бесплатный электронный билет на сайте фестиваля Studvesna63.ru. Бронировать билеты на первые конкурсные дни можно уже с понедельника, 16 мая. Там же будет размещена подробная программа XXX Юбилейной Российской студенческой весны. Пользователям сайта доступна возможность подключиться к трансляциям конкурсных выступлений фестивальных направлений. В рамках XXX Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре развернут 10 конкурсных площадок со световым и звуковым оформлением. Открытые площадки будут работать на площади имени Куйбышева, хореографической сцене у ЦСК ВВС, музыкальной сцене на Полевом спуске, — рассказали в правительстве Самарской области.

Всего регион примет 4416 гостей: 3670 талантливых студентов из 85 команд регионов России, 9 делегаций из дружественных стран, а также волонтеров, почетных гостей, экспертов и членов жюри. Их разместят в 40 объектах.

— Мы ожидаем приезда делегаций со всей территории Российской Федерации и высоких гостей. По одному этому событию многие люди будут судить всю жизнь о том, как в Самаре умеют справляться с проведением масштабных мероприятий, как принимают гостей, — отметил на рабочем совещании в воскресенье, 15 мая, глава региона Дмитрий Азаров.

В дни проведения студвесны в Самаре для участников запустят специальные шаттлы. Это позволит не загружать общественный транспорт. Следить за порядком на время фестиваля будут 3 тысячи полицейских, пишет 63.ру.

Во время XXX юбилейной студвесны в Самаре пройдет масштабный карнавал. Также участники планируют поставить рекорд на самой большой площади Европы.