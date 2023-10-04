Вечер классической музыки объединит Москву и Самару

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5 октября 2023 года в Самарском государственном институте культуры состоится концертная программа в рамках проекта «Москва – Волга», инициированном Молодёжным советом при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в Москве. Концерт приурочен к Международному дню музыки – празднику, посвященному музыкальному искусству и его неоценимому вкладу в культуру человечества.



Вечер классической музыки объединит два российских города – Москву и Самару, и станет своеобразным символом дружбы и сотрудничества между двумя мегаполисами, каждый из которых внес свой неповторимый вклад в историю мировой музыки.

Стоит отметить, что это будет второй по счёту концерт в рамках проекта, стартовавшего 1 октября в Москве. Мероприятие прошло в Малом зале КЦ «Вдохновение» (Литовский бульвар, 7). Вход был свободный для всех желающих. Лауреаты международных конкурсов выступили для слушателей с программой, в которую вошли произведения Чайковского, Шопена, Дебюсси и других известных композиторов. Произведения исполнили Николай Фефилов (фортепиано) – лауреат международных конкурсов, солист Самарской филармонии, Ирина Сигал (сопрано) – лауреат международных конкурсов и Ирина Николаева – партия фортепиано. В этот день вспоминали великих композиторов и их бессмертные произведения, музыкантов, которые вкладывают душу в свое творчество, и вместе со зрителем наслаждались мелодиями, объединяющими людей всех возрастов и национальностей.



По окончанию мероприятия заместитель вице-губернатора Самарской области Александр Качалов и помощница вице-губернатора Самарской области Виктория Габараева вручили музыкантам благодарственные письма за вклад в развитие музыкального искусства и межрегионального сотрудничества между Москвой и Самарской областью.



5 октября свои двери для всех желающих откроет Самарский государственный институт культуры. На музыкальном вечере выступят лауреаты международных премий, победители и дипломанты всероссийских и международных конкурсов – Степанов Глеб, Трусова Мария, Кузнецов Алексей, Стариков Алексей. В программе самарского вечера – произведения Бетховена, Шопена, Рахманинова, Прокофьева, Брамса. Концертная программа не только станет настоящим подарком для любителей музыки, но и позволит двум городам обменяться опытом и укрепить свои культурные связи. Событие объединит людей разных национальностей и возрастов, напомнит о том, что музыка – это язык, понятный всем.



Помимо концертной программы в рамках проекта «Москва – Волга» в Москве проходит выставка живописных и графических произведений заслуженного деятеля искусств России, профессора, члена союза художников СССР с 1964 года и члена Союза художников России – Филиппова Юрия Ивановича. Экспозиция открыта со 2 по 8 октября в фойе второго этажа КЦ «Вдохновение» по адресу Литовский бульвар, 7.