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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности

20 марта 2025 10:38
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В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарской музыке и ее ценности

26 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Волжская волна. Есть ли она?» (18+). Размышлениями о самарской музыке и ее ценности поделится журналист и редактор Илья Сульдин.

В истории местной музыки много известных имен и ярких событий. Суперхитовые «Руки вверх» и первый советский рэп, русские Joy Division из Тольятти и самарские «Братья Грим», целая волна инди-поп групп в нулевые и великая «Груша». Но можно ли говорить об уникальном жигулевском звучании и самарском стиле, или это просто отдельные точки на карте культуры?

26 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

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