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В третий день Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области пройдет три концерта и ночь военно-исторических музеев

3 мая 2023 13:29
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В третий день Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области пройдет три концерта и ночь военно-исторических музеев.



Масштабный Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» в Самарской области продолжается в регионе. Мероприятия фестиваля проходят на разных площадках, в различных форматах, чтобы каждый житель и гость Самарской области смог присоединиться к международной акции солидарности. Вчера состоялся первый круглый стол, а сегодня жители и гости региона ждут три концерта, открытые кинопоказы и ночь военно-исторических музеев.

12.00. Жигулевск. Жигулевский Дворец Культуры. Концерт музыкантов – Сашо Гачник «Сварогов» (Словения), Франсуа Модеме (Франция), Джими МакРэй (Великобритания), группа LiberАrte (Никарагуа) и российские исполнители;

13.00. Самара. ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105). Открытый показ фильма «Нюрнберг»;

15.00. Самара. СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» (ул.Молодогвардейская, д. 222). Круглый стол: «Опасность псевдоистории. Как защититься от фальсификации истории». Участники: писатель Майкл Чёрч (Великобритания); обществовед, публицист, доктор общественно-политических наук Йохан Бекман (Финляндия); кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН, художественный руководитель ансамбля «Гренада» Татьяна Владимирская (г. Москва, Россия); российский виолончелист и дирижёр, руководитель Rastrelli Cello Quartet, советник ректора Санкт – Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского – Корсакова по молодежной политике и воспитательной работе Кирилл Кравцов.

В Тольятти состоится концерт с участием зарубежных музыкантов – Сашо Гачник «Сварогов» (Словения), Франсуа Модеме (Франция), Джими МакРэй (Великобритания), группа LiberАrte (Никарагуа), дирижёр Крейг Робертс (Великобритания), и исполнителей Самарской области.

18.00. Самара, пл. Куйбышева. Концерт российских музыкантов – народный ансамбль России «Гренада», группа «ЛИМИТ ARMY», коллективы и исполнители Самарской области.

18.00. Самара. Открытый кинотеатр «Филин» на набережной (ул. Лесная, 31). Открытый показ фильма "Александр Маленький" (1981 г.)

С 14.00 до 23.00 Ночь военно-исторических музеев.

В этот день в рамках мероприятий международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!» основные экспозиции музейно-выставочных организаций Самарской области – участников фестиваля можно будет посетить бесплатно.

В акции примут участие:

✔Исторический парк «Россия – моя история» (г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок», 3 этаж);
✔ Военно-исторический музей (г. Самара, ул. Куйбышева, 157);
✔ Музей Э.А. Рязанова (г. Самара, ул. Фрунзе, 120);
✔Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова (г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 137);
✔ Краеведческий музей городского округа Сызрань (г. Сызрань, пер. Достоевского, 34);
✔ Музей истории города Отрадного (г. Отрадный, ул. Первомайская, 28);
✔ Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский Самарской области имени А.В. Юшкина (Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт, ул. Советская, 124);
✔ Историко-краеведческий музей им. П.Я. Русяева МБУ «Управление культуры м.р. Большеглушицкий Самарской области» (Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Советская, 32);
✔ Борский краеведческий музей (Самарская область, с. Борское, ул. Ленинградская, 60);
✔ Музей-панорама «Огненная дуга» (Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Красноармейская, 104А);
✔ Сергиевский историко-краеведческий музей (Самарская область, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Советская, 45).

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