В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу

Театр «Дилижанс» выпускает шестую премьеру сезона – спектакль «Муму» (12+) по рассказу И.С. Тургенева в постановке Екатерины Зубаревой.
Наверное, столь яркой и озорной версии «Муму» вы ещё не видели - герои спектакля словно сходят к нам с киноленты лубочного мультфильма! Однако за всей колоритностью образов и красок стоит история беспросветной жизни, полной страха и повиновения. В угоду прихотям барыни-помещицы её крепостной, глухонемой богатырь Герасим, покидает свою родную деревню, отказывается от возлюбленной и собственноручно топит в реке любимое всем сердцем существо... Сможет ли что-то остановить Герасима, если терять ему больше нечего?
Над художественным оформлением спектакля работают художники Ольга Зарубина (декорации) и Ирина Шугаева (костюмы).
Действующие лица и исполнители:
Герасим - Петр Зубарев
Барыня - Илиана Хитяева
Приживалка - Мария Радыгина
Гаврила - Константин Федосеев
Татьяна - Марина Агапова
Капитон - Павел Зотов
Муму - Екатерина Зубарева
Спектакль – участник программы «Пушкинская карта».
Премьерные показы спектакля состоятся 26 апреля в 19:00, 27 апреля в 17:00, 12 мая в 17:00.