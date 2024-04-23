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В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу

23 апреля 2024 13:37
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В тольяттинском театре «Дилижанс» - премьера спектакля «Муму» по И.С.Тургеневу

Театр «Дилижанс» выпускает шестую премьеру сезона – спектакль «Муму» (12+) по рассказу И.С. Тургенева в постановке Екатерины Зубаревой.

Наверное, столь яркой и озорной версии «Муму» вы ещё не видели - герои спектакля словно сходят к нам с киноленты лубочного мультфильма! Однако за всей колоритностью образов и красок стоит история беспросветной жизни, полной страха и повиновения. В угоду прихотям барыни-помещицы её крепостной, глухонемой богатырь Герасим, покидает свою родную деревню, отказывается от возлюбленной и собственноручно топит в реке любимое всем сердцем существо... Сможет ли что-то остановить Герасима, если терять ему больше нечего?

Над художественным оформлением спектакля работают художники Ольга Зарубина (декорации) и Ирина Шугаева (костюмы).

Действующие лица и исполнители:

 

Герасим - Петр Зубарев

Барыня - Илиана Хитяева

Приживалка - Мария Радыгина

Гаврила - Константин Федосеев

Татьяна - Марина Агапова

Капитон - Павел Зотов

Муму - Екатерина Зубарева

 

Спектакль – участник программы «Пушкинская карта».

Премьерные показы спектакля состоятся 26 апреля в 19:00, 27 апреля в 17:00, 12 мая в 17:00.

 

Теги: Мероприятия

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