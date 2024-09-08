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В театре «СамАрт» пройдут премьерные показы спектакля «Буря» по У. Шекспиру

8 сентября 2024 21:37
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Жанр премьерного спектакля по Шекспиру театр определяет так: «последняя сказка». Считается, что «Буря» — последняя пьеса, написанная драматургом без соавторов.

13, 14 и 15 сентября в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Бр. Коростелевых) пройдут премьерные показы спектакля «Буря» по У. Шекспиру. (16+)

Жанр премьерного спектакля по Шекспиру театр определяет так: «последняя сказка». Считается, что «Буря» — последняя пьеса, написанная драматургом без соавторов. Почему горькая история, разыгравшаяся на некоем острове, — сказка, предстоит разгадать постановщикам спектакля.

Взбунтовалось море. Это Просперо наслал бурю и устроил кораблекрушение. Когда-то он был могущественным герцогом Милана, но родной брат изгнал Просперо и сослал вместе с трехлетней дочерью на затерянный остров. Двенадцать лет спустя у него появился шанс отомстить за себя. Но точно ли месть правит миром?

Мистика и реальность, чувственность и злоба, шекспировский «смех и плач» — всё это «Буря» в СамАрте. Пьеса была написана более чем 400 лет назад, но сейчас актуальна как никогда.  Коварство, вероломство, опьянение властью, предательство и раскаяние, любовь и прощение – вечные темы, которые заинтересовали постановщиков.

Ставит «Бурю» в СамАрте один из самых востребованных сегодня молодых режиссеров Мурат Абулкатинов. Выпускник курса С. Женовача в ГИТИСе, обладатель Национальной премии театра для детей «Арлекин» (за постановку «Евгения Онегина»), в 2024 году он назначен главным режиссером Красноярского ТЮЗа. С постановочной командой «Бури», в которую входит художник-постановщик Софья Шнырева, режиссер по пластике Никита Беляков, композитор Симона Маркевич и художник по свету Евгений Ганзбург, Мурат Абулкатинов ставил спектакли в Альметьевске, Красноярске, Москве.

Главные роли в «Буре» сыграют артисты Петр Касатьев, Анастасия Вельмискина, Ольга Ламинская, Ирина Бурич, Ярослав Тимофеев, Владислав Кричмарь и другие. Возрастные рекомендации для зрителей: 16+.

13 сентября, в первый день премьеры, спектакль предваряет лекция о Шекспире и постановке его пьес в театрах России и мира. Лектор – литературный и театральный критик Татьяна Журчева (начало лекции – 17:10).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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