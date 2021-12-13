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14 и 15 декабря (вторник, среда) в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «ДВА ВЕРОНЦА» - лирическая комедия Уильяма Шекспира о любви и дружбе.

В XVII веке в Италии в городе Верона живут два друга - Протей и Валентин. Протей любит уроженку Вероны Джулию, а Валентин уезжает в Милан и влюбляется в Сильвию, дочь Герцога. Оба романа взаимны.

Но вот Протей приехал к другу в Милан и с ужасом понял, что насмерть влюбился в девушку Валентина Сильвию.

Любовь толкает Протея на тройное предательство. Он добивается изгнания Валентина из Милана. Валентин вынужден бежать, за ним бежит Сильвия, за Сильвией бежит Протей, за Протеем бежит переодетая мальчиком Джулия и сам Герцог.

Все встречаются в глухом лесу под Мантуей среди страшных разбойников.

И наступает финал. По законам жанра комедии - финал счастливый!

Начало спектаклей в 18:30.

Аудитория 12+